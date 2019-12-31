Son dakika: Alkollü içki ve sigaraya 6 ay vergi artışı yok

Son dakika haberine; Sigara ve alkollü içkideki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

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