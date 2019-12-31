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Son dakika: Alkollü içki ve sigaraya 6 ay vergi artışı yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
ALKOLLÜ İÇKİ VE SİGARAYA 6 AY VERGİ ARTIŞI YOK

Son dakika haberine; ve alkollü içkideki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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