FETÖ'nün soru hırsızlığını tüm yönüyle itiraf ettiler! 'Sır Cihazı' kullanarak...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenleyerek dava açtı. İddianamede ÖSYM'nin Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görevli örgüt mensubu bazı bilişim uzmanlarının itiraflarına da yer verildi. İtirafçı M.E.A. ifadesinde, arka plana kaydedilen soruların örgütün ÖSYM imamı firari Bekir Şimşek'e, ÖSYM'de yaklaşık 10 yıldır çalıştığını bildiği S.S. tarafından verildiğini anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.
Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.
Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan "ProNMS ve Lumension" adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydedildiği belirtildi.
SORULAR FETÖ'NÜN ÖSYM İMAMINA ULAŞTIRILMIŞ
Bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı vurgulanan raporda, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı kaydedildi.
Raporda, soruşturmaların başlatılmasıyla örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğuna değinildi.
İTİRAFÇI BEYANLARI
İddianamede ÖSYM'nin Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görevli örgüt mensubu bazı bilişim uzmanlarının itiraflarına da yer verildi.
Söz konusu birimlerde bilişim uzmanı olarak görev yapan itirafçı M.E.A, kurumda 3,5 yıl çalıştığına dikkati çekerek, şunları aktardı:
SORULAR SIR CİHAZINA YÜKLENİRKEN...
"Göreve başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra, 2014 yılında S.S, sınav sorularını bağlı bulunduğumuz Fetullah Gülen cemaatine vermek üzere sanal sunucu kurmamı istedi. Ben de bunun üzerine WSUS isminde bir sanal sunucu kurdum. Bu sistem, sınav sorularının sır cihazına yüklendiği sırada dosyaların ProNMS aracılığıyla bir kopyasının da WSUS isimli sanal sunucuya atılmasını sağlıyordu. Bu programların yazılımlarını K.K. adlı kişi yapıyordu. Bu kişinin güncelleme sırasında soruların kopyasının alınmasını sağlamak için de güncellemeler yaptığını biliyorum. Kopyası alınan soruları S.S. bir CD'ye yükleyerek dışarı çıkartıyordu. Ben bu tür işlemleri bildiğim halde korkumdan ses çıkaramıyordum. Hangi sınavların soruları bu yöntemle çalındı bilmiyorum ancak tüm sınavlarda çalındığını tahmin ediyorum."
İtirafçı M.E.A. ise ifadesinde, arka plana kaydedilen soruların örgütün ÖSYM imamı firari Bekir Şimşek'e, ÖSYM'de yaklaşık 10 yıldır çalıştığını bildiği S.S. tarafından verildiğini anlattı. İtirafçı İ.P. de sınav sorularında son anda yapılan değişikliklerin bile örgüt üyelerinin eline geçtiğini, bunun da soruların son aşamada çalındığını ortaya koyduğunu vurguladı.
İ.P, "Soruların sızdırılması, sunucu üzerine yapılan yedekleme konfigürasyonu veya program parçacığı ile sistemi yöneten kişilerin soruları istedikleri başka yere atması şeklinde oluyordu. Bu işlemi yapan kişilerin tamamının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurumla ilişiği kesildi. Soruları çalan kişilerin S.S, M.E.A, ve S.S.K. olduğunu düşünüyorum." dedi.
DEMİR DÖNEMİNDE İŞE ALINMIŞLAR
İddianamede, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığına ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildiklerine değinildi.
İddianamede Ali Demir'in, 2012 KPSS'ye giren bir kişide cevap anahtarı yakalayan öğretmen S.Ö'yü evinde ziyaret ederek, kopya olayını örtbas etmeye çalıştığına da yer verildi.
İddianamede ifadesine yer verilen Ali Demir ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, örgütle ilgisinin bulunmadığını belirtti.
ÖSYM'nin kendi döneminde kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu savunan Demir, sınav güvenliğine ilişkin de tedbirler aldıklarını dile getirdi.
Demir, "ProNMS ve Lumension" adlı programların TÜBİTAK'ın onayıyla alındığına, personel alımlarının ise istihbarattan bilgi edinildikten sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti. İddianamede, Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İddianame Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- "Türkiye'nin gücüne güç katacak"
- İki aile daha katıldı! "Bu durumdan HDP sorumlu"
- Milli Piyango 2020 bilet sorgulama | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Amorti ve büyük ikramiye…
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- DEAŞ'lıların cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı
- "Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgüt"
- Dev bloklar yerleştiriliyor
- Kendi aracını ihbar etti! TSK havaya uçurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- Milli Piyango 2020 bilet sorgulama | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Amorti ve büyük ikramiye…
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?