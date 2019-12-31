CHP'nin Buca kongresinde büyük kavga yaşandı! Polis ekipleri olaya müdahale etti
CHP'nin yönetiminde yaşanan ve kamuoyunu günlerce meşgul eden çekişmeler yerele de sıçradı. Genel Kurul öncesi yapılan kongrelerde partililer birbirlerine saldırmayı sürdürüyor. İstanbul, Beylikdüzü’nde yaşanan kavgaların bir benzeri de İzmir Buca’da yaşandı. ‘Sandalyeyi pisletme’ kavgası sonrası olay yerine gelen polisler delegeler oy kullanırken nöbet tutmak zorunda kaldı.
Tek adaylarla kongreye giden CHP'de iki veya daha fazla adayla yapılan kongrede tartışmalar eksik olmuyor. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'ndeki kavgaların bir benzeri İzmir Buca'da yaşandı. Şirinyer Düğün Salonu'nda yapılan ve Başkan Kasım Akdağ'ın aday olmadığı kongrede, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın destelediği İl Sekreteri Hacer Taş ile mavi listenin adayı Ali Hıdır Uludağ yarıştı.
"SANDALYEYİ PİSLETTİN' KAVGASI
Kongre öncesi Buca Belediye Başkanı Kılıç'ın bazı delegelere ihale ve iş sözü verdiğine dair iddiaların ortaya atılması salonu karıştırdı. Taş ile Uludağ arasında "Sandalye pisletme" kavgası çıktı. İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko ve Özcan Purçu ortamı sakinleştirdi. Bir süre sonra İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşması sırasında Taş ile Uludağ'ın taraftarları merdiven tartışması yaşadı. Taraflar sakinleşmeyince salona polis çağrıldı. İki grubu sakinleştiren emniyet oylama öncesinde salonda güvenlik önlemleri aldı. Sandık başlarına dizilen polisler, delegelerin oy kullanmasını sağladı. Normalde 17:00'de bitmesi gereken kongrede oylama ancak 19:00'da başlayabildi. Kritik seçimde sandıktan Hacer Taş çıktı.
Akşam'da yer alan habere göre, Buca Belediye Başkanı'nın 'ihale ve iş' vaatleri iddiası salonu karıştırdı. Sudan sebeplerle kavga çıktı. Emniyet güçleri asayişi sağlayınca delegeler 2 saat gecikmeyle oy kullanabildi.
KAFTANCIOĞLU 2 İLÇEDE BİRDEN KAYBETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe belediye başkanı adayı olarak Ali Kılıç'ı açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa kozunu oynamıştı. İlçe başkanlığı seçimleri Kaftancıoğlu ile Kılıç'ı karşı karşıya getirdi. Kaftancıoğlu, Maltepe için Savaş Yücel'i, Kılıç ise son anda Ali Cengiz Erol'u destekledi. Erol 195 oy alırken Yücel'e 188 oy çıktı. Kaftancıoğlu'nun Sultanbeyli'de desteklediği Murat Kantekin ise yerini 58 oyla Hayati Bozkaya'ya bıraktı.
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