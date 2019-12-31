31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi! Atların zayıf düşmüş hali içleri sızlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
İSPARK AHIRLARINDA TUTULUYORLAR! YÜREKLER SIZLADI

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi. Özel izinle ahırlara giren hayvanseverler ahırları fotoğraflarken, hayvanseverler atların zayıf düştüğünü söyledi.

Büyükada'da 105 ata ruam hastalığı teşhisi konulmuş, atlar itlaf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde fayton eylemine başlayan hayvanseverler, Büyükada'da atların tutulduğu karantina ahırlarına özel izinle girdi.

Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi! Atların zayıf düşmüş hali içleri sızlattı BÜYÜKADA'DAKİ KARANTİNA AHIRLARI GÖRÜNTÜLENDİ! ATLARIN ZAYIF DÜŞMÜŞ HALİ İÇLERİ SIZLATTI

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İSPARK ahırlarında tutulan atları gören hayvanseverler, o anları fotoğrafladı. Hayvanseverler, ahırlardaki atların zayıf düştüğünü söyleyerek, atların sağlığının iyi olmadığını söyledi.

ZAYIF DÜŞMÜŞLER

Öte yandan atların içler acısı hali fotoğraflarda atların zayıf düştüğü görüldü. Hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN