Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Hem Kanal hem İstanbul! İşte perde arkasındaki gerçekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Boğazı'nı yaşanabilecek büyük bir felaketten kurtarmak için adım attığı ve hayalim dediği projelerden olan Kanal İstanbul toplumda heyecan uyandırırken CHP ve bazı kesimler yine projenin karşısına dikildi. Metro ve metrobüslere kadar ilanlar verip projeye dair hiçbir bilimsel veri söylemeden toplumu kamplaştırmaya çalışanlar yine varlığını göstermeye çalışıyor. İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür yazısında BBC'nin yıllar önce çekilen belgesinden bir örnek verip Türk toplumunun birleşmesinden söz ettikten sonra "Ne yazık ki bugün böyle değil. Bugün felaket tellalları devreye girip "Ya İstanbul ya Kanal" diyerek toplumu yine kamplaştırdı. Oysa hem İstanbul hem Kanal demek mümkün..." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazsından öne çıkan başlıklar:

"Salah Birsel'in "Boğaziçi'nin gizli tarihi" olarak nitelenen "Boğaziçi Şıngır Mangır" kitabında anlattığı Boğaziçi bugün çok değişse de değerini hiç yitirmedi.

"FELAKET" OLARAK SUNUYOR

Onca tahribata rağmen hâlâ sadece Türkiye'nin değil dünyanın incisi olarak göz kamaştırıyor. Şimdi o göz kamaştıran inci, "Kanal İstanbul Projesi" nedeniyle Türkiye'nin tartışma gündeminde. Hükümet tarihi Boğaziçi'ni "özgürleştirmek" ve gelecek olası tehlikelerden kurtarmak için Kanal İstanbul projesini devreye soktuğunu söylüyor, başını CHP'nin çektiği muhalefet ise tam tersi bu projeyi bir "felaket" olarak sunuyor.

FELAKET TELLALLARI DEVREDE

Oysa yıllar önce BBC'nin yaptığı belgeselde altı çizilen önemli bir tespit vardı: "Bugün şehrin içinden geçen petrol tankerlerinin yarattığı tehlike bütün Türkleri birleştiren az sayıdaki meselelerden biridir." Ne yazık ki bugün böyle değil. Bugün felaket tellalları devreye girip "Ya İstanbul ya Kanal" diyerek toplumu yine kamplaştırdı. Oysa hem İstanbul hem Kanal demek mümkün..."

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