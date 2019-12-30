Terörist Şahin için Ankara Vergi Dairesi saldırısıyla ilgili ile ilgili “yokluğunda tutuklama” kararı çıktı
Türkiye'de birçok katliamın emrini verdiği için 10 milyon lira ödül ile aranan PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in dosyası kabarıyor. 1 Şubat 2018’de Ankara Çukurambar’da vergi dairesine düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı terör davasında Ferhat Abdi Şahin için “yokluğunda (gıyabi) tutuklama” kararı çıktı.
Başına 10 milyon lira ödül konulan, Interpol tarafından 196 ülkede kırmızı bültenle aranan, son olarak davet edildiği ABD'ye iade talepnamesi gönderilen PKK YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in dosyası kabarıyor. "Mazlum Kobani" ve "Şahin Cilo" kod adlı Ferhad Abdi Şahin, Ankara'daki vergi dairesi patlamasından da sorumlu tutuldu.
PKK/KCK'lı teröristlerin 1 Şubat 2018'de Çukurambar'daki vergi dairesine düzenlediği ve 4 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 51 şüpheli hakkında dava açıldı.
ELEBAŞLARI İÇİN TUTUKLAMA
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karar aşamasına gelen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 8 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 84 yıla kadar hapis, 5 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Bir sanığın beraatını isteyen savcı aralarında PKK elebaşları Sabri Ok ve Remzi Kartal ile YPG'ye bağlı Anti Terör Timi (YAT) bünyesinde faaliyet yürüten saldırının organizatörü Alan Chıkhmous'un da bulunduğu 37 firari sanığın ise dosyanın ayrılmasını talep etti.
Söz konusu saldırıyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesi patlamasına ilişkin ayrılan soruşturma dosyası kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG sorumluları için harekete geçti.
PATLAMANIN SORUMLULARI
Yeni Şafak'ın haberine göre; Başsavcılık, Ferhad Abdi Şahin ve PYD eş başkanı Şahoz Hasan ile PKK/YPG elebaşları Nurettin Halef, Nusi Can Seyda ve Khalil Walid hakkında "yokluğunda (gıyabi) tutuklama" istedi.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ferhad Abdi Şahin ile birlikte 5 elebaşının tutuklanması talebini kabul etti. Söz konusu karar, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır" maddesi uyarınca alındı.
Böylece 5 elebaşı da vergi dairesi patlamasından sorumlu tutuldu. Mahkeme ayrıca, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan örgütün Suriye yapılanmasında faaliyet yürüten Gönül Tepe ve Yasemin Becerikli hakkında da "yakalama emri" çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Batman'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
- Bakan Soylu'dan Temelli'ye yerli otomobil cevabı
- Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
- Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı!
- Bekçi alımı için tarih verildi!
- Terör kurbanı 2 Türk'ün cenazesi Ankara'ya getirildi
- Milletin adamları hep aynı noktayı işaret ettiler
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Polis Akademisi'nden 'intikam yemini' hakkında açıklama
- Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah ifadeler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?