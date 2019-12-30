Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a kritik operasyon
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Son dakika haberine göre Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
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