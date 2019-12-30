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Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a kritik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
ANKARA'DA DEAŞ'A KRİTİK OPERASYON

Son dakika haberine göre 'da terörle mücadele ekiplerince, terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

'da terörle mücadele ekiplerince, terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Detaylar geliyor...
Son dakika: Batman'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar... SON DAKİKA: BATMAN'DA DEAŞ OPERASYONU! YAKALANDILAR...

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