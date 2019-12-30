Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teslim oldular
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
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