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On binlerce kişi o ankete katıldı! İşte Türkiye'nin tercih ettiği yerli otomobil modeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
ON BİNLERCE KİŞİ O ANKETE KATILDI!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi Başkan 'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu. Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobili tüm Türkiye sahiplendi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (), sosyal medya hesabından bir anket paylaştı. İşte Türkiye'nin tercih ettiği modeli...

Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşen törende tanıtılan yerli otomobili tüm Türkiye sahiplendi. 2 farklı modelle görücüye çıkan yerli ve milli otomobil, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (), Twitter sayfasından "Sizin favoriniz hangisi?" diye sorarak bir anket başlattı.

Saat 18.00 itibarıyla ankete 60 binin üzerinde bir katılım gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 56.6'sı SUV modelini beğenirken yüzde 43.4'ü Sedan modelini tercih etti.

Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi yayınladı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor YERLİ OTOMOBİL İLK SUV MODELİNİN TANITIM FİLMİ YAYINLADI! SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

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