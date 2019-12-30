ABD basını son dakika duyurdu: Cephe hattında dengeler değişecek
Türkiye’nin Libya hamlesi dünyada da büyük yankı uyandırdı. ABD basını, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme hazırlığını dikkat çeken ifadelerle yazdı. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trablus'u kuşatan isyancı güçlere yanıt verileceği ve aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir davet olursa Libya'ya asker göndeririz" açıklaması tüm dünyada merak uyandırırken, 30 Aralık Pazartesi (bugün) günü TBMM Başkanlığına sunulan Libya'ya asker gönderme tezkeresi, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Tezkere 2 Aralık'ta Meclis Kurulu'na gelerek oylanacak.
AYLAR SONRA İLK KEZ CEPHE HATTI DEĞİŞECEK
Washington Post'ta yer alan haberde, TBMM'de görüşülecek Libya tezkeresine dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) resmi talebi sonrası ülkeye asker göndermesiyle Erdoğan'ın başkent Trablus'u kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Türk birliklerinin Libya'ya gitmesini, "Hafter tarafındaki Rus paralı askerlerine bir yanıt" şeklinde değerlendirildiği haberde, bunun aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.
HAFTER'E MISIR, BAE VE FRANSA'DAN KAYNAK
BM'nin yanı sıra, ABD, Türkiye ve Katar gibi ülkeler, ülkedeki meşru yönetim olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) görüyor. Ancak yakın tarihli bir BM raporuna göre, terörist Hafter'in eylemlerine Mısır, BAE, Fransa ve Ürdün tarafından kaynak sağlanıyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ülkede, çatışmaların şiddetlenmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasının olması bekleniyor.
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