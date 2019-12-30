İstanbul için Turuncu alarm: Fırtına yarın sabaha kadar etkili olacak
İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (100km/s) etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; ülke genelinde mevsim normallerinde sürmesi beklenen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri için ise yoğun kar yağışı uyarısı var. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına uyarısında da bulunuldu. İstanbul için ise turuncu alarm verildi. Şiddetli sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da rüzgarın şiddeti saatte 100 kilometreye kadar çıkabilir.
İSTANBUL İÇİN TURUNCU ALARM
Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilİiyor. Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulundu. İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor.
Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
DONMA TEHLİKESİ OLUŞTURABİLİR
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde 5°C'ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.
SAĞLIK, TEMİZLİK, GÜVENLİK VE YEMEK HİZMETLERİ VERİLİYOR
Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Öte yandan; İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.
Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor. İBB Zabıtası da gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı.
KONYA VE KARAMAN'DA YOĞUN KAR
Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
AKDENİZ'DE SAĞANAK VE FIRTINA
Antalya il genelinde, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
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