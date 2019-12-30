Osman Köse'nin şehit edilmesi olayında flaş gelişme! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

TÜRK DİPLOMAT ERBİL'DE ŞEHİT EDİLDİ

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Türk Diplomat Osman Köse, 17 Temmuz'da Erbil'deki bir restoranda terör örgütü PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçleri, olaydan hemen birkaç gün sonra saldırının baş faillerinden PKK üyesi Mazlum Dağ ile ona yardım eden 3 teröristin yakalandığını duyurmuştu.

Dağ, sorgusu sırasında verdiği ifadelerde talimatı Kandil'den aldığını itiraf etmişti.