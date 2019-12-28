Yerli otomobilde tasarımlar neden farklı? TOGG CEO'su Karakaş açıkladı
TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobilin SUV ve konsept sedan modelleri gösterildi ve arabanın özellikleri açıklandı. Ancak aynı iki SUV modelinde ön tarafın farklı olması gözlerden kaçmadı. Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bu konuya açıklık getirdi.
Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil tanıtıldı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
AÇIKLAMA YAPTI
Törende kırmızı renkli SUV ve konsept sedan modeli gösterildi. TOGG tarafından daha sonra SUV ve sedan modellerinin fotoğrafları paylaşıldı. Yerli otomobilde iki aynı SUV modelinde ön tarafın farklı olması gözlerden kaçmadı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bu konuda açıklama yaptı.
"GÖZÜMÜZ ALIŞACAK, BİRÇOK ARAÇ DESEN AMAÇLI"
CNN Türk'e konuşan Mehmet Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada, "Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister 'Pala Bıyık' deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak.Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan'da ön kısmı yükseltip, incelttik." dedi.
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