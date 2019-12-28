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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil, vatandaşları tarafından merak ediliyor. Teknolojik açıdan pek çok yeniliği barındıran yerli otomobilin özellikleri merak konusu oldu. İç ve dış özellikleriyle ilgi uyandıran yerli otomobilin fiyatı araştırılmaya başlandı. İşte yerli otomobil hakkında merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:41
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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

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Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

300+ VE 500+ KİLOMETRE MENZİL OPSİYONLARI MEVCUT

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.