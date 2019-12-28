Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil, vatandaşları tarafından merak ediliyor. Teknolojik açıdan pek çok yeniliği barındıran yerli otomobilin özellikleri merak konusu oldu. İç ve dış özellikleriyle ilgi uyandıran yerli otomobilin fiyatı araştırılmaya başlandı. İşte yerli otomobil hakkında merak edilen tüm detaylar...