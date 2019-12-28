Şirinevler durağında metrobüs yolcuya çarptı! Seferlerde aksama yaşanıyor...

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yola düşen kadına seyir halindeki metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEFERLER AKSASI

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.