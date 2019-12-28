Turistlere yüksek hesap tuzağı kuran 23 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda hanutçular tarafından eğlence mekanlarına çekilen turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları, gelen yüksek hesabı ödemeyen turistleri darp ederek, paraları ve kredi kartlarına zorla el koydukları iddia edilen 32 kişi yapılan operasyon ile yakalanmıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Soruşturma kapsamında mekanlardan rüşvet aldıkları iddia edilen 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesi alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda gittikleri veya hanutçular tarafından yönlendirildikleri eğlence mekanlarında kendilerine yüksek hesap getirildiğini, itiraz ettiklerinde ise darp edilerek ceplerindeki para, ya da kredi kartlarıyla şifrelerinin alındığı yönünde 25'i yabancı 28 turistin şikayeti üzerine çalışma başlatmış ve 32 şüpheliyi düzenlenen operasyon ile yakalayarak gözaltına almıştı.
DOLARLA HESAP GETİRİYORLAR
Yabancı turistleri eğlence mekanlarına girmeye ikna eden ve halk arasında 'hanutçu' olarak bilinen kişiler mekana yönlendirdikleri turistlerin yanına davetsiz kadın oturtuyorlar ardından da gelen hesapta içki için ortalama bin 500 dolar hesap çıkartıyorlardı. Bu yöntemle birçok turistin parasını zorla alan mekan sahipleri ve çalışanlarından oluşan suç çetesini organize polisi gerçekleştirdiği operasyon ile çökertmişti.
23 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında mekan sahipleri ile hanutçulardan rüşvet aldıkları iddia edilen 20 polis memuru ve 2 mahalle bekçisinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.
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