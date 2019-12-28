28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri'nden Sasunyan'ın şartlı tahliyesinin kabulüne kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019
SASUNYAN'IN ŞARTLI TAHLİYESİNE KINAMA!

Son dakika haberine göre; , 'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist 'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN