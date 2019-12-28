Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: UMKEve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz. Somali'deki saldırıyı lanetliyorum. Dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı diliyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı diledi.
Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum.
20 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİLECEK
Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi.
Somali'deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2019
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