Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Mevsimin ilk kar yağışı ile dün gece karşılaşan İstanbullular için Meteoroloji'den yeni bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11 °C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı