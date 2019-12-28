Sabah yazarı Engin ardıç Türkiye'nin karşısına dikilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu gözler önüne serdi

Türkiye dün teknoloji harikası ve kendine hayran bırakan yerli otomobiline kavuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadeleri akıllara geldi. Türkiye'nin her büyük projesinin karşısına dikilen "Yaptırmayız, yaptırmayacağız" tehditleri savuran projeler bitince isimini koymaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik olarak Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç "Fıkra gibisin Kemal Bey" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu Türk halkının gözleri önüne serdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar:

Muhalefete amma da haksızlık ediyorlar yahu... İşte "solun lideri" İmamoğlu "temel atmama" törenleri düzenliyor ya ne güzel... Hep "yaptırmayız" diyorlarmış, "yaparız" dedikleri pek bir şey yokmuş.

"YAPTIRMAYACAĞIZ"

Oysa var. Her projeye sürekli ölümüne itiraz ediyorlarmış, açıkladıkları bir proje yokmuş. Oysa var. Bir şey yapmaya odaklanmıyorlarmış, bir şey "yaptırmamaya" odaklanıyorlarmış. "Yapacağız" diye kavga etmiyorlarmış, "yaptırmayacağız" diye kavga ediyorlarmış. Halkın karşısına hep projesiz çıkıyorlarmış, halkın proje sevdiğini ıskalıyorlarmış.

"UYUZ HASTALIĞINI TAYYİP YAYIYOR"

"Her şey çok güzel olacak" demişlerdi ya, daha ne desinler? İşsizlik bitecek, enflasyon düşecekti, bundan güzel proje mi olurdu? Ama diyorlar... "Uyuz hastalığını Tayyip yayıyor" demekten utanmıyorlar. "Musluklardan sular çok ve basınçlı akmaya başladı, İstanbul Belediyesi'nde yuvalanmış gizli AK Partililer suları bol bol akıtıp bir an önce suyun bitmesine ve İstanbul'un susuz kalmasına çalışıyorlar, İmamoğlu'nu zora sokmak için" de dediler.

Vallahi bunu da yazmaktan utanmadılar.."