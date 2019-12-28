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28.12.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için pazartesi gününe CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan randevu istedi. Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.
Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.
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