Bakan Berat Albayrak'tan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Berat Albayrak, Twitter paylaşımında, "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." İfadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Acun Ilıcalı, 'Hırsız FOX'a' dava!
- Eş zamanlı operasyon! Polis peşlerinde
- ABD'li senatör tweet attı! FETÖ’cü o isim serbest kaldı
- Yerli otomobil orada üretilecek!
- Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu fotoğraflara baksın!
- Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava
- Erdoğan imzayı attı! Bir ülkeye daha vize muafiyeti
- Yunan tarafını rahatsız eden "Türkiye-İtalya fotoğrafı"
- Sözcü Gazetesi davasında flaş karar
- İzmir merkezli FETÖ operasyonu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?