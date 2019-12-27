Bakan Berat Albayrak'tan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Berat Albayrak, Twitter paylaşımında, "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." İfadelerine yer verdi.





