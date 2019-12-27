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Bakan Berat Albayrak'tan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN MEHMET AKİF ERSOY MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan , Twitter paylaşımında, "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan Mehmet Akif Ersoy mesajı BAŞKAN ERDOĞAN’DAN "MEHMET AKİF ERSOY" MESAJI



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