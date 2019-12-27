27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Eski Yargıtay üyelerinin FETÖ'den hapis cezası onandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
ESKİ YARGITAY ÜYELERİNİN FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ONANDI

Son dakika haberine göre; , eski Yargıtay üyeleri , ve 'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.

, eski Yargıtay üyeleri , ve 'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN