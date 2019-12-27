Son dakika: Eski Yargıtay üyelerinin FETÖ'den hapis cezası onandı
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Son dakika haberine göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.
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