ABD'li senatör tweet attı! FETÖ’nün Bosna imamı Fatih Keskin serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bosna Hersek imamı Fatih Keskin gözaltına alındı. FETÖ destekçisi ABD’li Senatör Ed Markey'in bu gelişmeyle ilgili tweetinden sonra örgüt üyesi Fatih Keskin serbest bırakıldı.
FETÖ'nün Bosna Hersek imamı Fatih Keskin, 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine FETÖ destekçisi ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey resmi Twitter'dan 14 Aralık'ta "Türk vatandaşı Fatih Keskin'in Bosna'da tutuklandı.
Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler" paylaşımında bulundu.
Bu tweetin ardından 17 Aralık'ta ABD vatandaşı bile olmayan Keskin serbest bırakıldı. FETÖ'cüler bu gelişme üzerine Senatöre teşekkür tweeti yağdırdı.
Markey, 12 Kasım'da "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" panelinde FETÖ'cü Enes Kanter'i çağırmış, konuşma yapmasına izin vermişti.
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