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ABD'li senatör tweet attı! FETÖ’nün Bosna imamı Fatih Keskin serbest bırakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
ABD'Lİ SENATÖR TWEET ATTI! FETÖ’CÜ O İSİM SERBEST KALDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bosna Hersek imamı gözaltına alındı. FETÖ destekçisi ABD’li Senatör 'in bu gelişmeyle ilgili tweetinden sonra örgüt üyesi Fatih Keskin serbest bırakıldı.

FETÖ'nün Bosna Hersek imamı , 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine FETÖ destekçisi ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör resmi Twitter'dan 14 Aralık'ta "Türk vatandaşı Fatih Keskin'in Bosna'da tutuklandı.

Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler" paylaşımında bulundu.



Bu tweetin ardından 17 Aralık'ta ABD vatandaşı bile olmayan Keskin serbest bırakıldı. FETÖ'cüler bu gelişme üzerine Senatöre teşekkür tweeti yağdırdı.

Markey, 12 Kasım'da "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" panelinde FETÖ'cü 'i çağırmış, konuşma yapmasına izin vermişti.

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