Son dakika: 18 hakim ve savcı FETÖ'den açığa alındı
Gelen son dakika haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldığı belirtildi.
Hakim ve Savcılar Kurulu 18 Hakim-Savcı'nın açığa alınmasına karar verdi.
FETÖ İRTİBATLARI ELE ALINDI
HSK Genel Kurul'unda bazı hakim savcılar hakkındaki FETÖ irtibatları ele alındı. Haklarında itirafçı ifadesi, Bylock yazışması ve FETÖ ile irtibatları olduğuna dair çeşitli deliller tespit edilen 18 ismin durumu HSK 2. Daire'ye bildirildi. HSK 2. Daire de 18 hâkim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.
HAKLARINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK
Bu hakim ve savcılar hakkında adli ve idari soruşturma yürütüleceği öğrenildi.
Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.
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