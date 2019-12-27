27 Aralık 2019, Cuma
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"Kanal İstanbul'u yaptırmayız" diyen Ekrem İmamoğlu'na 15 yılın özeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
İŞTE 15 İTİRAZ

, klasiğinden sapmadı. Kanal ’u diline doladı. 15 itirazı sıraladı. “Yaptırmayız” korosundan kopmadı. Takvim de son 15 yılın özetini tek tek hatırlattı.



'liler, muhalefeti yanlış anladı. Her şeye karşı çıktı. Fakat dev tesisler Cumhuriyet'i taçlandırdı. Hayatı kolaylaştırdı. 'yi de bir üst lige sıçrattı.

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