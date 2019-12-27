Başkan Erdoğan yerli elektrikli otomobil üretim tesisi için imzayı attı
Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.
MODEL VE İSTİHDAM SAYISI DA BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanlığı kararına göre:
- Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
- Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.
- Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak.
- Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
- Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.
- 31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.
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