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Başkan Erdoğan yerli elektrikli otomobil üretim tesisi için imzayı attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN İMZA ATILDI

Yerli üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.

MODEL VE İSTİHDAM SAYISI DA BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı kararına göre:

- Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

- Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.

- Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak.

- Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

- Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.

- 31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da yapılacak SON DAKİKA: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ BURSA'DA YAPILACAK

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