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Cezayir'e vize muafiyeti Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
ERDOĞAN İMZAYI ATTI! BİR ÜLKEYE DAHA VİZE MUAFİYETİ

'in küçük ve büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının 'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanmasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'in küçük ve büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, 'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanacak.

18'İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleşti BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASIYLA ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ
Başkan Erdoğan yerli elektrikli otomobil üretim tesisi için imzayı attı BAŞKAN ERDOĞAN YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİM TESİSİ İÇİN İMZAYI ATTI

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