Cezayir'e vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

18'İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.