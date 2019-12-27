Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! #MehmetAkifErsoy #İstiklalMarşı https://t.co/dG2g3u6683 pic.twitter.com/uZZVB08BIp— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
- Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de flaş açıklamalar
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri izlenme rekoru kırıyor!
- Bakan Berat Albayrak'tan yerli otomobil mesajı
- Cumhurbaşkanlığından flaş Libya açıklaması
- Erdoğan'dan "Made in Turkey" çıkışı
- BirGün'den skandal 'yerli otomobil' haberi!
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
- AK Parti'den Adana'daki sağanak hakkında açıklama
- Yerli otomobilin ilk yabancı talibi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?