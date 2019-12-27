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Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEHMET AKİF ERSOY MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair 'u andı. Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde 'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.

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