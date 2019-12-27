27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: Tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Başkan , yerli otomobille ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, bugün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin bilgilerin yer aldığı infografiyi paylaştı.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız."

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

"Made in Türkiye" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, yerli otomobilin detaylarına ilişkin, "Projeye 2 sene önce başlandı. 100'ün üzerinde Türk mühendis çalıştı. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV modeli. Sınıfının hacim, performans ve maliyet olarak en iyi aracı. Yılda 175 bin üretim sağlanacak. 2022'de tüm Türkiye'de şarj altyapısı hazır. 2022'de yollara çıkacak. Seri üretim fabrikası Bursa'da olacak." bilgisi verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN