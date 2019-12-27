Bakan Dönmez: Uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız." dedi.
"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJI NOKTASINDA ALTYAPI SIKINTIMIZ BULUNMUYOR"
Dönmez, "Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor." diye konuştu.
"SADECE BU YILIN İLK 9 AYINDA 30 BİN 352 GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ YAPTI"
"İstanbul Boğazı'ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz." ifadesini kullanan Dönmez, şunları söyledi:
"Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir." dedi.
"2020 YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN YILI OLACAK"
Bakan Dönmez, "Ben 'Elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız. 2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak." dedi.
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