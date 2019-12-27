Yerli otomobilin ilk yabancı talibi
Yerli otomobilin tanıtım törenine katılan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, otomobilin tanıtımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elçilik olarak yerli otomobil siparişi verebileceklerini açıkladı.
Türkiye'nin otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı. Erdoğan tarafından ilk sürüşün yapıldığı otomobilin özellikleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Tamamen elektrikli olan ve tek şarj ile 500 kilometre gideceği öğrenilen yerli otomobilin tanıtım törenine yoğun ilgi gösterildi.
Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan yerli otomobil sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Dünya trend listesinde bir numaraya yerleşen yerli otomobille ilgili on binlerce paylaşım yapıldı.
YERLİ OTOMOBİLE YABANCI TALİP
Yerli otomobilin tanıtım törenine katılan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, tanıtım töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Ukraynaca ve Türkçe paylaşım yapan Sybiha, elçilik olarak yerli otomobil siparişi verebileceklerini açıkladı. Sybiha mesajında, "#TOGG elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanmamın yanı sıra #TürkiyeninOtomobili'nin elektrikli otomobili sevenler için bir hit olabileceğini düşünüyorum." dedi.
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