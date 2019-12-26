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Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
FETÖ BANKASININ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI!

'ın Ereğli ilçesinde, kapatılan 'da 2014- 2016 yıllarında müdürlük yapan Mevlüt U., / üyesi olduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2014- 2016 yıllarında, kapatılan 'nın Ereğli şubesinde müdürlük yapan Mevlüt U. hakkında / üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlüt U.'yu 'da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mevlüt U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt U., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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