OHAL Komisyonu Başkanı konuştu! Bank Asya'ya yatırılan para miktarını açıkladı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı." dedi. Komisyon Başkanı Tanrıkulu ayrıca, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." ifadelerinde bulundu.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu'dan komisyonun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Komisyon Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." dedi.
İşte OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun açıklamaları
"Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı. Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.
9 BİN 600'ÜNDE KABUL KARARI VERİLDİ
İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.
TARAFSIZ VE OBJEKTİF BİR İŞ YAPIYOR
Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.''
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