26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kızılay Başkanı açıkladı:  200 bin insan Türkiye'ye yakın sınır bölgelerine sığınmak durumunda kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
200 BİN İNSAN SINIRA DAYANDI!

Genel Başkanı Dr., 'e yapılan saldırılar nedeniyle sivillerin sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde 'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yükün çok büyük bir kısmı neredeyse tamamı Türkiye'nin sırtına kalmıştır. Türkiye kendi içinde yaklaşık 5 milyon mülteciye baktığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de 4 milyon insana destek vermeye çalışmaktadır. 200 bin insan Türkiye'ye yakın sınır bölgelerine sığınmak durumunda kaldı" dedi.

Genel Başkanı Dr., Esed rejimi, ve İran destekli grupların 'e saldırıları nedeniyle sınırına 80 binden fazla Suriyeli'nin göç etmesiyle ilgili Türk Kızılay'ının yaptığı hazırlıklar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Kızılay'nın 2019 faaliyetlerini ve 2020 hedeflerini paylaştığı 'daki basın toplantısı sonrası gazetecilerin İdlib'ten Türkiye sınırına doğru yönelen sivil göçler hakkındaki soruları üzerine Dr. Kerem Kınık, "Bizim sınırımıza yakın kuzey hattına yönelmiş olan 175 bin insanın yüzde 80'i belki de daha fazla yüzde 85'i bu bölgelerde yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda desteği veriyoruz. Bununla beraber halihazırdaki mevcut kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yeri kurulması noktasında ile beraber çalışmalarımız bu çerçevede sürüyor" diye cevap verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN