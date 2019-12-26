Kızılay Başkanı açıkladı: 200 bin insan Türkiye'ye yakın sınır bölgelerine sığınmak durumunda kaldı
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, İdlib'e yapılan saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yükün çok büyük bir kısmı neredeyse tamamı Türkiye'nin sırtına kalmıştır. Türkiye kendi içinde yaklaşık 5 milyon mülteciye baktığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de 4 milyon insana destek vermeye çalışmaktadır. 200 bin insan Türkiye'ye yakın sınır bölgelerine sığınmak durumunda kaldı" dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına 80 binden fazla Suriyeli'nin göç etmesiyle ilgili Türk Kızılay'ının yaptığı hazırlıklar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Kızılay'nın 2019 faaliyetlerini ve 2020 hedeflerini paylaştığı İstanbul'daki basın toplantısı sonrası gazetecilerin İdlib'ten Türkiye sınırına doğru yönelen sivil göçler hakkındaki soruları üzerine Dr. Kerem Kınık, "Bizim sınırımıza yakın kuzey hattına yönelmiş olan 175 bin insanın yüzde 80'i belki de daha fazla yüzde 85'i bu bölgelerde yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda desteği veriyoruz. Bununla beraber halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yeri kurulması noktasında AFAD ile beraber çalışmalarımız bu çerçevede sürüyor" diye cevap verdi.
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