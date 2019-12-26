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Başkan Erdoğan imzaladı! 16 bin kişi alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
ERDOĞAN İMZALADI! 16 BİN KİŞİ ALINACAK

Başkan 'ın kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak edilecek personel sayısı belirlendi. 16 bin kişi istihdam edilecek.

Başkan imzasıyla 'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

8 BİN UZMAN DOKTOR...

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

İŞTE BRANŞLAR

Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:

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