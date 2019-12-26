Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'dan akılalmaz savunma
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Saldırgan Semahat Yolcu. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karaköy'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.
ÇOK SAYIDA AVUKAT TEMSİL ETTİ
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.
TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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