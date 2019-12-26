HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu!

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu. Gerekli çalışma ve tespitlerin Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapıldığı havan mermisi daha sonra kontrollü şekilde imha edildi.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

HAVAN MERMİSİ BULUNDU

Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

İMHA EDİLDİ

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.