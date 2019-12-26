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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
HDP'Lİ BELEDİYE...İÇERİDEN HAVAN MERMİSİ BULUNDU

'li Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu. Gerekli çalışma ve tespitlerin Siirt Timi () tarafından yapıldığı havan mermisi daha sonra kontrollü şekilde imha edildi.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine ekipleri geldi.

HAVAN MERMİSİ BULUNDU

Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

İMHA EDİLDİ

Daha sonra mühimmat, Siirt Timi () tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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