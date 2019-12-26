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ABD'den gelen profesör 'Bor'la üretti! Yerli otomobilde kullanılabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
'BOR'LA ÜRETTİ! YERLİ OTOMOBİLDE KULLANILABİLİR

ödülü sahibi Prof. , en temiz ve en ucuz çözümünü açıklayarak "Hidrojeni depolama sorununu ‘bor’ ile çözdük. Yerli elektrikli otomobilde ve kullanılabilir." dedi.

Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" sahiplerini buldu. "Mühendislik, doğa ve sağlık" ödülünü alan Öğretim Üyesi Prof. Dr. çalışmalarını anlattı. Akşam'ın haberine göre; Hidrojeni ülkemizde en çok bulunan bor madenini kullanarak depolayıp elektrik enerjisine dönüştüren Prof. Dr. Zahmakıran çalışmasının ve savunma endüstrilerinde kullanacağını ifade etti. Zahmakıran'ın yurt dışındaki Türk bilim adamlarına da çağrısı var: "Ben 'den ülkeme hizmet için geldim. Sizin de 'ye gelip ülkemizin büyümesine katkı sunmanızın zamanıdır."

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