ABD'den gelen profesör 'Bor'la üretti! Yerli otomobilde kullanılabilir
İlim Yayma ödülü sahibi Prof. Mehmet Zahmakıran, en temiz ve en ucuz enerji çözümünü açıklayarak "Hidrojeni depolama sorununu ‘bor’ ile çözdük. Yerli elektrikli otomobilde ve savunma sanayiinde kullanılabilir." dedi.
İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" sahiplerini buldu. "Mühendislik, doğa ve sağlık" ödülünü alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran çalışmalarını anlattı. Akşam'ın haberine göre; Hidrojeni ülkemizde en çok bulunan bor madenini kullanarak depolayıp elektrik enerjisine dönüştüren Prof. Dr. Zahmakıran çalışmasının yerli otomobil ve savunma endüstrilerinde kullanacağını ifade etti. Zahmakıran'ın yurt dışındaki Türk bilim adamlarına da çağrısı var: "Ben ABD'den ülkeme hizmet için geldim. Sizin de Türkiye'ye gelip ülkemizin büyümesine katkı sunmanızın zamanıdır."
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