26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'dan kahreden haber! Çok sayıda ekip sevk edildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
VAN'DAN KAHREDEN HABER! ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ...

Son dakika haberine göre; Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN