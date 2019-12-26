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Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
EMNİYET'İN ACI GÜNÜ!

Halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı.

Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi.

Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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