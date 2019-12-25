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Türkiye’den yeni Doğu Akdeniz atağı! Deniz üssü gündemde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
TÜRKİYE’DEN YENİ ATAK! ÇILGINA DÖNECEKLER

’nin ’de şer odaklarının planlarını bozacak hamleleri devam ediyor. Geçitkale Havaalanı’nı İHA/SİHA’ların kullanımına açan Kuzey Türk Cumhuriyeti’nin () Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edeceği iddia edilirken, askeri bir heyetin bir süredir Gazimağusa’ya 35-40 km uzaklıktaki çevresinde yer analizi yaptığı öğrenildi.

Sondaj faaliyetlerinin ısıttığı 'de hak ve çıkarlarını korumak için mücadelesini sürdüren , ile yaptığı anlaşma ile bölgede dengeleri değiştirdi. Güney Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den İHA almasına, "Geçitkale" adımıyla yanıt veren 'de gözler deniz üssü tartışmasına döndü.

'nın adadaki askeri gücü Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin (KTBK) yıllardır deniz üssü ihtiyacı zaman zaman gündeme gelirken, TSK'dan oluşan bir grup uzman ekibin bir süredir KKTC'de deniz üssü için yer analizi yaptığı ve Gazimağusa'ya 35-40 km uzaklıktaki çevresinde üs için uygun yer baktığı öğrenildi.

Libya’yı gözü uğruna savunan lider Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin Libya anlaşması gerçeği! LİBYA’YI "GÖZÜ" UĞRUNA SAVUNAN LİDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRKİYE’NİN LİBYA ANLAŞMASI GERÇEĞİ!

NELER KAZANDIRACAK?

KKTC'deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Asım Akansoy'un, konuyla ilgili soru önergesine ise, KKTC Başbakanlığı'ndan yanıt geldi. KTBK tarafından Başbakanlığa iletilen yazıda, "Mevcut projede yeni karargah binası ve tesislerinin yapılması planlanmaktadır. Karargah binasına ihtiyaç vardır. Gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Mevcut projede mühimmat deposu planlanmamıştır" denildi.

TSK, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj ve sismik araştırma gemilerini, 7/24 esasına göre savaş gemileri, denizaltılar, İHA/SİHA'lar ve zaman zaman da savaş uçaklarınca koruyor. Olası taciz girişimlerine karşı her daim sahada olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgeye en yakın üssü ise Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı. Türkiye'nin Kıbrıs'a en yakın deniz üssü Aksaz olmakla beraber, Mersin ve İskenderun'da da üsler bulunuyor. Ancak buralara Aksaz göre hizmet ve lojistik açıdan daha küçük.

Kıbrıs'a bir deniz üssü kurulması, Türkiye ve KKTC'ye psikolojik bir üstünlük sağlayacak ve gemilerin daha hızlı görev sahalarına intikal etmesine yarayacak. Enerji ve çıkar çatışmalarının yaşandığı Doğu Akdeniz'de, TSK'nın KKTC'de bir deniz üssü olması, bölgede görev yapan gemilerin acil müdahale yeteneğini artıracak, bakım-onarım-ikmal desteğini hızlandıracak. Üs sayesinde gemiler ve deniz hava unsurları, uzun süreli konuşlandırılabilecek, deniz cephanesi, akaryakıt ikmali kolaylaşacak. Üssün sadece donanmaya değil kolorduya da büyük güç katacağı düşünülüyor. Adada kolordu seviyesinde bulanan kara gücünün stratejik olarak güvenlik takviyesinin kolaylaşması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 'ÜS KURABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Başkan , Eylül 2018'de Bakü dönüşü sırasında gazetecilerin "TSK, KKTC kalıcı ve kapsamlı deniz üssü kuracak mı" sorusuna, "Bizim KKTC'de üs diye bir sorunumuz yok. O işin sadece psikolojik boyutu var. Bu açıdan ihtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Oradaki varlığımız önemli. Araç gereç konusunda da güçlü olmak durumundayız. Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız, artıracağız" yanıtını vermişti.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

HULUSİ AKAR: KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ

Milli Savunma Bakanı , Libya ve Kıbrıs konularında tehdit dili kullanmadığını söyledi. Akar dün yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuka uygun şekilde, iyi komşuluk, barış, huzur ve saygı içinde çalışmalarımızı sürdürmek istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Türkiye Cumhuriyeti garantör bir devlet. Garantörlük anlaşması çerçevesinde garantörlük görev ve sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdi, bundan sonra da aynı esaslar doğrultusunda aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam edecek. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Bu milli meselemizden vazgeçmemiz, herhangi bir şekilde ödün, taviz vermemiz söz konusu değil. Biz hak, alaka ve menfaatlerimiz neyse bunların peşindeyiz hakkımızı hukukumuzu koruyacağımızı söyledik" dedi.

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