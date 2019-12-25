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Son dakika: Bakan Dönmez'den enerji kimlik belgesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
BAKAN TARİH VERDİ! 1 OCAK SON GÜN

Gelen son dakika haberine göre; Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak." dedi.

'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar ' Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

"ALIM SATIM YAPILAMAYACAK"

İşte bu konu hakkında Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den bir son dakika açıklaması geldi. Fatih Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak." dedi.

YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Dönmez ilgili olarak, "Özellikle bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte, depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşecek. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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