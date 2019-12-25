Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Son dakika haberi... Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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