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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastaneleri ile ilgili kritik açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
BAKAN KOCA'DAN ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finasal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finasal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Koca, "Ankara Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2 milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500'e yakın, ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine ulaşıldı" dedi.

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Öte yandan Bakan Koca, "Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak vatandaşımızın ameliyatlarını yapmıyor noktasında asla olmadık" ifadelerine yer verdi.

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