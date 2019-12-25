ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 85. Dönem Özel Güvenlik Sınav soru ve cevapları yayınlandı

Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi sınavı gerçekleştirildi. Adaylar şimdi ÖGG sınav sonuçlarını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav soru ve cevapları yayınlandı. Peki Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Adaylar sınavdan sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı zamana kilitlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Aralık 2019 Pazar günü yapılan Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Sınav sonuçları 27 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Yazılı sınav sonucuna 28-30 Aralık 2019 tarihleri arasında itiraz edilebilir.

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAVINA AİT A KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAVINA AİT B KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖZEL GÜVENLİK 61. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAVINA AİT A KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖZEL GÜVENLİK 61. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAVINA AİT B KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NEDİR?

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

