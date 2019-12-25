25 Aralık 2019, Çarşamba
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MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı malzemeler imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
BAKANLIK DUYURDU: HEPSİ YOK EDİLDİ

, ’ın köyünde / terör örgütü tarafından Atölyesi olarak kullanılan bir bina tespit edildiğini ve ele geçirilenlerin imha edildiğini belirtti.

sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında teröristlerin Atölyesi olarak kullandığı bir bina tespit edildiğini ve ele geçirilenlerin imha edildiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

HEPSİ YOK EDİLDİ

"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından 'ın köyünde, / terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi."

Bölgeden gelen kareler:

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