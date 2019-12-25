MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı malzemeler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında teröristlerin EYP Atölyesi olarak kullandığı bir bina tespit edildiğini ve ele geçirilenlerin imha edildiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

HEPSİ YOK EDİLDİ

"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi."