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İstanbul Valiliği'nde "fayton" görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE FAYTON GÖRÜŞMESİ

Adalar'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı Valiliği'nde "Fayton" toplantısı gerçekleştirildi.

'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, Adalar'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkanı , Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.

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