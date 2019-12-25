"Ehliyet" dedikodusu nüfus dairelerinde yoğunluğa sebep oluyor
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Gümüşhane Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde yılın son günlerinde sosyal medyadaki yalan haberler nedeniyle vatandaşların yıl bitmeden ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek istemeleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportların yenilenmesi için nüfus müdürlüğüne giden vatandaşlar yoğunluğa yol açtı. Yaşanan yoğunluk karşısında Nüfus Müdürlüğü de kurumda müracaat masalarının sayısını artırdı.
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