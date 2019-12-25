25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

"Ehliyet" dedikodusu nüfus dairelerinde yoğunluğa sebep oluyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
EHLİYET DEDİKODUSU! DUYAN ORAYA KOŞTU

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde yılın son günlerinde sosyal medyadaki yalan haberler nedeniyle vatandaşların yıl bitmeden ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek istemeleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportların yenilenmesi için nüfus müdürlüğüne giden vatandaşlar yoğunluğa yol açtı. Yaşanan yoğunluk karşısında Nüfus Müdürlüğü de kurumda müracaat masalarının sayısını artırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN