CHP’li Aydın Efeler Belediyesi’nde 18 işçinin işine son verildi! Belgesi ortaya çıktı
CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımı devam ediyor. Bu kez Aydın Efeler Belediyesi’nden işten çıkarma haberleri geldi. CHP’li Başkan Mehmet Fatih Atay, 18 işçiyi kovdu. Başkan Atay, göreve başlaması ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne kardeşini atamasıyla gündeme gelmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi ardından belediyede büyük bir işçi kıyımı yaşanmış, yaklaşık 5 bin kişi işten çıkarılmıştı. Aynı işçi kıyımı Türkiye'nin dört bir tarafındaki CHP'li belediyeler tarafından da yapılıyor
CHP'Lİ BAŞKAN İMZA ATTI
Son kıyım haberi ise CHP'li Aydın Efeler Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı 18 işçiyi kapının önüne koydu. Bahane olarak ise sözleşmelerinin bitmesini gösterdi. İşçilere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı Mehmet Fatih Atay imzalı bir belgeyle işten atıldıkları bildirildi.
İŞTE O BELGE
İşten çıkarılma belgesinde şu satırlara yer verildi: "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7/1-b'sinin 'Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi' ve yine 5. Maddenin 'Sözleşme süreleri mali yıl il sınırlıdır' hükümleri doğrultusunda; performans düşüklüğü, mevcut personel sayısı, iş durumu, kurumumuzun ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alındığında, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona ermesine müteakip 13 Aralık 2019 tarih ve ...sayılı Başkanlık Makamının Onayı gereğince 2020 yılı için sözleşmeniz yenilenmeyecektir."
KARDEŞ KIYAĞI
Bilindiği gibi Aydın'ın CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay göreve gelmesi ardından ilk icraat olarak kardeşini Sağlık İşleri Müdürü olarak atamıştı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay, Sağlık İşleri Müdürü olarak görünüyor.
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